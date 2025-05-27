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В Новосибирске стало известно, где отключат горячую воду 29 мая

29 мая в Новосибирске стартует четвёртый этап гидравлических испытаний теплосетей от ТЭЦ-5 в зоне ПНС-10.

Подготовка к работам включает расхолаживание сетевой воды, которое начнётся накануне. Испытания затронут следующие районы и улицы города:

Заельцовский район.

— ул. Линейная (от Нарымской и Плановой в сторону р. Обь),

— ул. Тимирязева, Жуковского, Плановая, Переездная, Холодильная, Сухарная, С. Молодёжи, Ельцовская, Д. Ковальчук, Галущака.

Железнодорожный район.

— ул. Железнодорожная, 1905 года, Красноярская, Бурлинская, Нарымская, Обдорская, Сибирская, Иркутская, Салтыкова-Щедрина, Советская, Челюскинцев, Омская,

— ул. Ленина (от Железнодорожной до площади Гарина-Михайловского).

Центральный район.

— ул. Кольцова, Достоевского, Некрасова, Пушкина, Гоголя, Карамзина, Крылова, Ермака, Державина, Ломоносова, Фрунзе, Лермонтова, Журинская, Романова, Потанинская, Ядринцевская, Трудовая, Орджоникидзе, Селезнёва, Ипподромская, Татарская, О. Жилиной, Семьи Шамшиных, Каменская, Мичурина, Красный проспект,

— ул. Советская (от Писарева до Вокзальной магистрали),

— ул. Депутатская, Щетинкина, М. Горького (все от Каменской до Военной),

— ул. Чаплыгина, Октябрьская, Коммунистическая (все от Каменской до Ипподромской),

— ул. Серебренниковская (от Горького до Депутатской).

Дзержинский район.

— ул. Кошурникова, Фрунзе, А. Лежена,

— ул. Б. Богаткова (от Кошурникова до Национальной), Национальная.

Максимальный срок ограничения подачи горячей воды — до 11 июня, включая возможные ремонтные работы.