В Новосибирске стало известно, где отключат горячую воду 29 мая

Подготовка к работам включает расхолаживание сетевой воды, которое начнётся накануне. Испытания затронут следующие районы и улицы города:
Заельцовский район.
— ул. Линейная (от Нарымской и Плановой в сторону р. Обь),
— ул. Тимирязева, Жуковского, Плановая, Переездная, Холодильная, Сухарная, С. Молодёжи, Ельцовская, Д. Ковальчук, Галущака.
Железнодорожный район.
— ул. Железнодорожная, 1905 года, Красноярская, Бурлинская, Нарымская, Обдорская, Сибирская, Иркутская, Салтыкова-Щедрина, Советская, Челюскинцев, Омская,
— ул. Ленина (от Железнодорожной до площади Гарина-Михайловского).
Центральный район.
— ул. Кольцова, Достоевского, Некрасова, Пушкина, Гоголя, Карамзина, Крылова, Ермака, Державина, Ломоносова, Фрунзе, Лермонтова, Журинская, Романова, Потанинская, Ядринцевская, Трудовая, Орджоникидзе, Селезнёва, Ипподромская, Татарская, О. Жилиной, Семьи Шамшиных, Каменская, Мичурина, Красный проспект,
— ул. Советская (от Писарева до Вокзальной магистрали),
— ул. Депутатская, Щетинкина, М. Горького (все от Каменской до Военной),
— ул. Чаплыгина, Октябрьская, Коммунистическая (все от Каменской до Ипподромской),
— ул. Серебренниковская (от Горького до Депутатской).
Дзержинский район.
— ул. Кошурникова, Фрунзе, А. Лежена,
— ул. Б. Богаткова (от Кошурникова до Национальной), Национальная.
Максимальный срок ограничения подачи горячей воды — до 11 июня, включая возможные ремонтные работы.