ФСБ задержала членов банды Басаева, причастных к нападениям на военных

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Силовики задержали четверых членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба, причастных к нападениям на российских военных в 1999—2000 годах, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Как пояснили в спецслужбе, речь идет о нападениях в Ботлихском районе Дагестана в августе 1999-го и у станицы Червленной Шелковского района Чечни в октябре того же года, а также на псковских десантников в феврале 2000-го, в которых погибли более 130 военнослужащих и более 80 получили ранения.
ФСБ вместе со Следственным комитетом и МВД собрали доказательную базу против Арсена Колдасова, Раджаба Хасаева, Батыра Арсанова и Расула Тахтамирова, которые до сих пор не понесли наказания.
«Во взаимодействии с МВД России и Росгвардией указанные лица задержаны по адресам проживания: Колдасов — в Ставропольском крае, Арсанов — в Республике Ингушетия, Хасаев — в Республике Дагестан, Тахтамиров — в Астраханской области», — говорится в релизе.
Всех фигурантов доставили в органы предварительного следствия. Им предъявили обвинения в бандитизме, вооруженном мятеже и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Суд отправил всех четверых под стражу.