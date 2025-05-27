ФСБ задержала членов банды Басаева, причастных к нападениям на военных

Как пояснили в спецслужбе, речь идет о нападениях в Ботлихском районе Дагестана в августе 1999-го и у станицы Червленной Шелковского района Чечни в октябре того же года, а также на псковских десантников в феврале 2000-го, в которых погибли более 130 военнослужащих и более 80 получили ранения.