Летом 2025 года в Перми изменится движение автобусов

В Индустриальном районе конечная остановка маршрута № 47 переместится к аэропорту Бахаревка. В это же время маршрут № 59 перестанет заезжать на эту остановку, благодаря чему его путь станет короче. Теперь все автобусы № 59 будут идти до остановки «Микрорайон Нагорный», а для тех, кому нужно доехать до «Планеты», подойдут маршруты № 28 и № 29.