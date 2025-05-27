Летом 2025 года в Перми изменится движение автобусов

В летний период 2025 года в Перми ожидается масштабное обновление схемы движения городских автобусов. Как сообщает департамент транспорта городской администрации, изменения коснутся сразу нескольких маршрутов.
Основная цель нововведений — повысить пропускную способность общественного транспорта и сократить время в пути на популярных направлениях. Над новой маршрутной сетью специалисты работали весь 2024 год. Проект обсуждался с представителями территориальных общественных самоуправлений, перевозчиками и активными горожанами. В процессе также учитывались обращения и предложения от пассажиров.
С 1 июня автобусы особо большого класса («гармошки») начнут обслуживать маршрут № 27. Кроме того, такие машины появятся на маршрутах № 1, № 14, № 15 и № 53. Ранее подобные автобусы уже были запущены на маршруте № 50.
На маршруте № 12 увеличится число автобусов, а его маршрут изменится. Теперь они будут ехать через остановки «Мачтобаза» и «Порт Пермь», заменяя в этом направлении маршрут № 47. Сам маршрут № 47 будет укорочен до остановки «Гравийный завод».
В Индустриальном районе конечная остановка маршрута № 47 переместится к аэропорту Бахаревка. В это же время маршрут № 59 перестанет заезжать на эту остановку, благодаря чему его путь станет короче. Теперь все автобусы № 59 будут идти до остановки «Микрорайон Нагорный», а для тех, кому нужно доехать до «Планеты», подойдут маршруты № 28 и № 29.
С 15 июля маршрут № 67 перенесут на улицу Пушкина, и он будет ходить до улицы Куфонина. Жители района Заостровка смогут пользоваться автобусами большого класса на маршруте № 14 — запуск новых автобусов запланирован в течение этого года.
Существенные перемены затронут и Орджоникидзевский район. Маршрут № 77 с литерой «К» будет выделен в отдельную линию под номером 78. Оба маршрута перейдут на автобусы длиной 12 метров вместо прежних 10,5, что сделает поездки более комфортными.
Кольцевой маршрут № 21 прекратит работу, так как его направление в значительной мере дублируется другими линиями. Вместо него пассажирам предлагается использовать маршруты № 24, № 48 и № 73.