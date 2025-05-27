Управление Росгвардии по Москве возглавил Петр Зоров

Петр Зоров начал карьеру в 1989 году в московском ОМОН. За 30 лет работы в МВД Зоров прошел путь от оперативника до главы подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в Центральном федеральном округе. В 2023 году Зоров перешел в Росгвардию. Сначала он занимал пост замначальника главного управления по Московской области, в 2024 году возглавил подразделение.