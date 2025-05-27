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Управление Росгвардии по Москве возглавил Петр Зоров

Новым начальником главного управления (ГУ) Росгвардии по Москве назначен генерал-майор полиции Петр Зоров. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщили ТАСС в пресс-службе главка. Там добавили, что новый руководитель «обладает значительным опытом службы в правоохранительных органах».

Источник: РИА "Новости"

Петр Зоров начал карьеру в 1989 году в московском ОМОН. За 30 лет работы в МВД Зоров прошел путь от оперативника до главы подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в Центральном федеральном округе. В 2023 году Зоров перешел в Росгвардию. Сначала он занимал пост замначальника главного управления по Московской области, в 2024 году возглавил подразделение.

Предыдущий глава столичного ГУ Росгвардии Василий Сонин в январе указом президента был назначен на должность заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова.