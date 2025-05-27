Эксперты рекомендуют умеренность: полный отказ от «вредных» продуктов может привести к срывам

Об этом сообщила Анна Кициева, кандидат медицинских наук и врач-гастроэнтеролог, в интервью «Газете.Ru». Она отметила, что употребление свободных сахаров, таких как глюкоза, фруктоза и сахароза, может вызывать резкие колебания уровня глюкозы в крови. Всемирная организация здравоохранения рекомендует сократить потребление свободных сахаров на более чем 10% в день, при этом максимальная польза для здоровья достигается при употреблении не более 25 граммов сахара (примерно 6 чайных ложек) в сутки.