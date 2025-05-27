Пенное шоу и музыкальное лото. Куда сводить ребёнка 1 июня 2025 в Иркутске

Театр кукол «Аистёнок» подготовил для любителей театра аудиоквест под открытым небом «Метаморфозы города “И”». Он пройдёт в сквере у драмтеатра в 11:00 и 15:00. Ребята услышат звуки из параллельного мира, где живут разные сказочные существа, такие как великаны, русалки, принцессы и даже говорящие грибы! По сюжету, власть в вымышленном городке захватила злая колдунья, и только юные герои смогут восстановить справедливость.