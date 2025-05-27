Пенное шоу и музыкальное лото. Куда сводить ребёнка 1 июня 2025 в Иркутске

День защиты детей 1 июня в этом году выпадает на воскресенье — отличная возможность отметить этот семейный праздник весело и интересно. Благо в Иркутске будет, куда сходить в первый день лета. Полная программа мероприятий на 1 июня 2025 в Иркутске — в материале irk.aif.ru.
Пенное шоу и интерактивная программа.
В Правобережном округе Иркутска одним из мест притяжения 1 июня станет Каштаковская роща в предместье Рабочее. В 14:00 здесь начнётся большой детский праздник. Удивлять будут интерактивной программой, дискотекой, пенным шоу, работами художников по аквагриму и множеством других приятных сюрпризов.
Много событий для всей семьи пройдёт в Ленинском районе- ведь 1 июня здесь отпразднуют и 105-летие округа. Одной из локаций станет парк «Комсомольский». Здесь празднование начнётся в 10 утра с самой массовой зарядки в Иркутске. Гости смогут зарядиться и взбодриться перед дальнейшей программой.
Много творческих коллективов будет выступать на празднике в Ленинском округе. На сцене выступят губернаторский симфонический оркестр и артисты из музыкального театра. Культурная программа завершится выступлением коллектива «Мимино».
Разные локации будут на празднике: возле игровой детской площадки будет работать кинотеатр, где покажут фильмы иркутских кинематографистов о тыловиках и знаменитых земляках. Любителей творчества ждут мастер-классы по сборке бумажных самолётиков.
Будет и где перекусить — на гастрономической аллее «Сытый бабр» ребята смогут полакомиться мороженым и попробовать напитки на основе популярного бабл-чая. Умельцы представят украшения и сувениры ручной работы на ярмарке.
Без розыгрышей призов и конкурсов гости не останутся. Одним из масштабных музыкальных соревнований станет «Музлото». Чтобы принять в нём участие необходимо подойти к человеку, который выдаёт билеты, похожие на те, что есть в классическом лото, на 1 гостя — билет 1. Участник услышит песню и зачеркивает соответствующую клетку.
После того, как все написанные в бланке композиции будут закрыты, надо подойти к сцене, там билет проверят, а затем — вручат подарок.
Весёлая карусель и метаморфозы города «И».
Театры города Иркутска тоже поздравят своих зрителей с днём защиты детей 1 июня 2025 года и покажут спектакли для самых маленьких зрителей, которые, впрочем, понравятся и родителям.
Знакомые и любимые мелодии прозвучат 1 июня в Иркутске на малой сцене областного музыкального театра имени Н. М. Загурского. «Весёлая карусель» — сказка-концерт, который объединит разные поколения. Солисты театра исполнят песни из советских детских мультфильмов и кинофильмов, например «Колыбельная медведицы», «Голубой вагон», «Прекрасное далёко», «Улыбка» и другие. Карусель закружит в любимых мелодиях зрителей 1 июня дважды: первый показ пройдёт 12:00, второй в 17:00.
Театр кукол «Аистёнок» подготовил для любителей театра аудиоквест под открытым небом «Метаморфозы города “И”». Он пройдёт в сквере у драмтеатра в 11:00 и 15:00. Ребята услышат звуки из параллельного мира, где живут разные сказочные существа, такие как великаны, русалки, принцессы и даже говорящие грибы! По сюжету, власть в вымышленном городке захватила злая колдунья, и только юные герои смогут восстановить справедливость.
На сцене иркутского драмтеатра 1 июня в 15:00 состоится показ балета «Орлан-камень», который подготовила иркутская академия балета. Постановка посвящена памяти иркутской сказочницы Светланы Волквой и повествует о борьбе злых ветров с Байкальским духом за могущественный Орлан-камень. Ищет его и девочка Катя, желающая найти своего отца.
Такова программа мероприятий на 1 июня 2025 в Иркутске. Выбирайте!