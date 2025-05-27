ГД приняла закон, защищающий работников от необоснованного снижения премий

Законом ограничивается снижение премии за нарушение трудовой дисциплины. Работодатель вправе уменьшить премии только за тот период, в котором было применено взыскание, и только по тем премиям, которые начисляются за этот же период. Причём общее снижение зарплаты из-за этого не может превышать 20% в месяц.