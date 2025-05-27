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11 городов и поселений Самарской области претендуют на федеральные средства

В самарском регионе активно работают над проектами по благоустройству общественных пространств.

В самарском регионе активно работают над проектами по благоустройству общественных пространств. Накануне состоялось финальное обсуждение темы в областном кабинете министров.

По его итогам подписаны заявки для участия в Федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщил предкабмина Михаил Смирнов.

На участие в получении федеральных средств претендуют 11 малых городов и исторических поселений: Жигулевск, Кинель, Нефтегорск, Новокуйбышевск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Сызрань, Чапаевск, село Утевка Нефтегорского района, а также микрорайон Шлюзовой в Тольятти.

«Будем бороться за победу и в рамках национального проекта “Инфраструктура для жизни” при поддержке федерального бюджета сделаем Самарскую землю еще уютнее и комфортнее», — сказал Михаил Смирнов.

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