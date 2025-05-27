На Пермский полумарафон приехали участники из 22 регионов

Событие собрало не только бегунов, но и тысячи зрителей: по всему маршруту участников поддерживали семьи, друзья, коллеги и просто пермяки, которые вышли на улицы, чтобы почувствовать атмосферу большого спортивного праздника. На специально организованных точках поддержки «болели» пермские моржи, играли барабанщики, а одной из точек поддержки стал теплоход «Алмаз» — такое произошло впервые и участники отметили, как необычно и здорово слышать поддержку с воды.