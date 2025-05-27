На Пермский полумарафон приехали участники из 22 регионов

В воскресенье, 25 мая, Пермь приняла одно из самых ярких беговых событий года — Пермский полумарафон ЗаБег РФ.
На старт вышли 6000 участников: от новичков до опытных любителей, от малышей до бегунов серебряного возраста.
В этом году полумарафон наконец-то обрёл новую большую площадку — центральную площадь города. Именно отсюда стартовали все дистанции. Маршрут прошёл мимо знаковых мест, вдоль набережной Камы и по оживлённым улицам — это уже стало доброй традицией.
Событие собрало не только бегунов, но и тысячи зрителей: по всему маршруту участников поддерживали семьи, друзья, коллеги и просто пермяки, которые вышли на улицы, чтобы почувствовать атмосферу большого спортивного праздника. На специально организованных точках поддержки «болели» пермские моржи, играли барабанщики, а одной из точек поддержки стал теплоход «Алмаз» — такое произошло впервые и участники отметили, как необычно и здорово слышать поддержку с воды.
На выбор было несколько дистанций — 21 км, 10 км, ПСБ 5 км, 1 км, эстафета 21 км, 300 метров для детей и 5 км северной ходьбы. Самой популярной снова стала пятёрка — её выбрали более 2500 участников. Кто-то пробежал свои первые километры, кто-то улучшил личный результат, а кто-то просто шёл рядом с близкими — в ритме города и хорошего настроения.
Участники приехали из 22 регионов России, а также из Казахстана и Беларуси. География — от Калининграда до Владивостока.
Призовые места распределились так. На дистанции 21,1 км 1 место у мужчин занял Александр Шардаков, у женщин — Лилия Салахутдинова. 2 место — Руслан Гасимов и Елена Носкова, 3 место — Константин Иванов и Елена Нургалиева.
На дистанции 10 км первыми стали Дэниел Чугайнов и Валентина Галимова. 2 место — Андрей Менякин и Ольга Шабалина, 3 место — Андрей Латышев и Татьяна Пушкарева.
На дистанции ПСБ 5 км 1 место у мужчин занял Эдуард Унгефук, у женщин — Ольга Варакса. 2 место — Алексей Краснов и Анна Бабушкина, 3 место — Степан Середа и Анастасия Васина.
На дистанции 1 км первыми стали Александр Ковалев и Кристина Лопаева. 2 место — Матвей Еловиков и Дарья Булдакова, 3 место — Алексей Закревский и Инесса Сысоева.
В эстафете 21,1 км 1 место — у RunTrain, 2 место — ПИФСИН, 3 место — ЕвроХим.
На старт выходили школьники, театры, заводы, банки, ИТ-компании и целые семьи. Бежали в брендированной форме, с плакатами и флагами. Самому младшему участнику был всего год, старшему — 88 лет.
Победителями корпоративного турнира стали:
— Самая спортивная корпорация — «Лига ПЦБК», на старт от них вышло 110 участников.
— Самая вынослива команда — «СИБУР-Химпром», её участники в общей сложносьти пробежали 773 км.
— Самая быстрая команда — «ЕвроХим».
— Самая яркая команда — НПП ТИК.
Школьный турнир, уже традиционно проходящий в рамках полумарафона, стал отдельным поводом для радости: классы и школы объединились в команды и вышли на трассу вместе с педагогами.
В номинации самая спортивная команда победил Лицей 4, от них на старт вышли 587 детей; самая выносливая — Пермское суворовское военное училище, ребята пробежали в общей сложности 75 км, самой яркой стала команда детской школы бега RUNKIDS.