В Иркутской области 11-классники написали единый госэкзамен по математике

Для тех, кто по уважительным причинам не смог присутствовать на экзамене или не справился с заданиями, предусмотрены резервные дни — 20 и 23 июня. Выпускники также могут изменить уровень экзамена при пересдаче. Кроме того, с прошлого года у школьников есть возможность повторно сдать один из предметов, включая обязательные, чтобы улучшить результат.