В Иркутской области 11-классники написали единый госэкзамен по математике

В Иркутской области 27 мая 2025 года более 12,8 тысяч выпускников школ сдали обязательный государственный экзамен по математике. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, испытания прошли в 104 пунктах проведения, где были созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного тестирования.
Выпускники могли выбрать один из двух уровней экзамена. Базовую математику, необходимую для получения аттестата, сдавали 6,2 тысячи человек — в основном те, кто не планирует поступать в вузы или выбирает специальности, не требующие математических результатов.
— Профильный уровень, который нужен для поступления на инженерно-технические направления, выбрали почти 6,5 тысячи 11-классников — это на тысячу больше, чем в прошлом году. Значит, интерес к техническим специальностям у ребят постепенно растет, — отметил министр образования региона Максим Парфенов.
Экзаменационные задания и время их выполнения различались в зависимости от уровня сложности. На базовую математику отводилось три часа (21 задание), а на профильную — почти четыре (19 заданий, включая задачи с развернутым ответом).
Для тех, кто по уважительным причинам не смог присутствовать на экзамене или не справился с заданиями, предусмотрены резервные дни — 20 и 23 июня. Выпускники также могут изменить уровень экзамена при пересдаче. Кроме того, с прошлого года у школьников есть возможность повторно сдать один из предметов, включая обязательные, чтобы улучшить результат.
Ознакомиться с итогами экзамена можно будет не позднее 11 июня в школах или на официальном портале ЕГЭ.
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