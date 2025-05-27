Синоптики прогнозируют сильные дожди и до +26 в Беларуси 28 мая, в среду, сообщает портал pogoda.by.
По прогнозу синоптиков, днем 28 мая в стране будет облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут дожди. В дневные часы местами по Беларуси прогнозируются сильные дожди и грозы. В отдельных районах вероятен туман. Ветер окажется северным, днем с переходом на юго-восточный, а при грозах порывистый.
Температура воздуха ночью окажется от +8 градусов по западной части и до +16 градусов — по восточной. Днем воздух прогреется от +16 до +26 градусов. А по западу и востоку страны будет до +26 градусов.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, что белорусы на неделе с 26 мая по 1 июня могут рассчитывать на комфортную погоду: «Ждет умеренно теплая погода».
Кстати, Минздрав Беларуси сказал о надбавке в 50% оклада одной из категорий сотрудников.
А еще Белгидромет сказал белорусам, когда ждать улучшения погоды.
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