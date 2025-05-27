Синоптики прогнозируют сильные дожди и до +26 в Беларуси 28 мая в среду

По прогнозу синоптиков, днем 28 мая в стране будет облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут дожди. В дневные часы местами по Беларуси прогнозируются сильные дожди и грозы. В отдельных районах вероятен туман. Ветер окажется северным, днем с переходом на юго-восточный, а при грозах порывистый.