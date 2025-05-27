Какие сериалы выходят в июне 2025 года

Психологический триллер по мотивам одноименного романа Э. Локхарт, снятый под руководством создательницы сериала «Дневники вампира» Джули Плек и Карины Эдли Маккензи, сценаристки одного из «дневниковых» спин-оффов — шоу «Древние». Действие разворачивается на частном острове возле побережья Массачусетса, где семейство Синклер проводит каждое лето. Идиллию нарушает ужасный несчастный случай, выпавший на долю 15-летней Каденс (Эмили Элин Линд), которая в результате частично лишается памяти. Спустя два года трое ее друзей заставляют девушку вспомнить, что с ней произошло на самом деле.