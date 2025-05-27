Актер Глеб Калюжный отправился в армию

В начале марта в отношении Калюжного завели уголовное дело за уклонение от военной службы, пишет «Ъ». По данным издания, у актера не было оснований для отсрочки от службы, однако он игнорировал повестки из военкомата и сменил место жительства. Официально Калюжный прописан в Химках, но у него была временная регистрация в Пресненском районе Москвы. По ней он встал на учет в Объединенном военном комиссариате Тверского района. Однако актер не жил ни по месту прописки, ни по месту регистрации, поэтому повестки он не получал. При этом в октябре 2024 года Калюжный все же пришел в единый пункт призыва на улице Яблочкова, получил повестку, но так и не явился в сборный пункт военкомата на Угрешской улице.