В Госдуме попросили родителей не отбирать у детей телефон

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Леонов («Новые люди») призвал никогда не отбирать у детей телефон, чтобы ребенок в экстренной ситуации всегда мог позвонить в полицию или родителям.
«Никогда не отбирайте у ребенка телефон. Это его средство связи. И когда возникает экстренная ситуация, ему надо позвонить вам, позвонить в полицию, средство связи у ребенка должно оставаться», — сказал он журналистам.
По словам парламентария, если ребенок злоупотребляет играми в телефоне, то можно установить родительский контроль.
Депутат привел данные МВД о пропавших людях. Так, за прошлый год в России зарегистрировали 198 402 заявления о пропавших, из них 38 443 касаются детей. На конец года 3441 человека найти не удалось, в том числе 109 детей.
«Накопленным итогом, с учетом предыдущих лет, остаток ненайденных — 29 297 человека, из них 994 ребенка. Это очень большие цифры», — добавил Леонов.
Он также посоветовал родителям поговорить с детьми о запрете одиночных купаний и установить на их телефоны программу с определением местоположения.