«Нереальная красота»: Анна Семенович прогулялась по Нижнему Новгороду

«Я не впервые в Нижнем Новгороде. Была здесь пару раз, но никогда не гуляла. Сегодня я проснулась, распахнула шторы, а у меня тут кремль. Нереальная красота. Я пока не успела сходить на экскурсию, но после нашего мероприятия я обязательно туда забегу, потому что, мне кажется, это безумно красивое зрелище. Вообще Нижний Новгород один из самых красивых городов страны, который обязательно можно посетить каждому и погулять», — рассказала Семенович.
После бранча Семенович отправилась на прогулку в кремль, хотя времени до вылета оставалось немного, где посетила Вечный огонь и полюбовалась нижегородскими закатами. Певица даже воспользовалась фуникулером, чтобы спуститься на площадь Народного единства и пройтись по Рождественской и Нижневолжской набережной.
«Город потрясающий — со своей атмосферой, богатой историей, красивыми церквями, добрыми людьми и уютными, вкусными кафешками», — написала в своих соцсетях Анна, выложив фотографии.
Ранее артист Сергей Безруков показал Нижний Новгород своим детям.