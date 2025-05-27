«Нереальная красота»: Анна Семенович прогулялась по Нижнему Новгороду

«Я не впервые в Нижнем Новгороде. Была здесь пару раз, но никогда не гуляла. Сегодня я проснулась, распахнула шторы, а у меня тут кремль. Нереальная красота. Я пока не успела сходить на экскурсию, но после нашего мероприятия я обязательно туда забегу, потому что, мне кажется, это безумно красивое зрелище. Вообще Нижний Новгород один из самых красивых городов страны, который обязательно можно посетить каждому и погулять», — рассказала Семенович.