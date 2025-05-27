Депутаты Заксобрания Иркутской области доставили гумпомощь в Кировск (ЛНР)

Сначала парламентарии побывали в Ростове-на-Дону, где работает логистический центр, распределяющий гуманитарные грузы, в том числе и из Приангарья. В Кировск депутаты передали материалы и оборудование для пострадавших от обстрелов школ и детских садов. Так, для кировской многопрофильной гимназии № 1 привезли мебель и компьютеры, благодаря чему там можно будет проводить итоговые аттестационные экзамены по физике и химии. Кстати, ранее сюда же привозили стройматериалы для ремонта актового зала, который был поврежден из-за попадания снаряда. Посуду и игрушки передали в ясли-сад № 1, а в местную детско-юношескую спортивную школу — инвентарь для сдачи нормативов ГТО.