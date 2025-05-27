В Челябинске запретили парковку электросамокатов в скверах и парках

Ранее стало известно, что городские власти направили операторам кикшеринга соглашение о регулировании основных правил использования электросамокатов на улицах города. В них, в частности, предлагается ограничить скорость передвижения, запретить управление в состоянии алкогольного опьянения, эксплуатацию одновременно двумя и более лицами, а также детьми младше 14 лет. Отдельным пунктом в соглашении предусмотрено создание специальных обязательных для использования стоянок.