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В Челябинске запретили парковку электросамокатов в скверах и парках

В Челябинске запретили парковку электросамокатов в скверах и парках, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Freepik

Соответствующее решение 27 мая приняла Гордума.

«Добавляется перечень запретов в отношении средств индивидуальной мобильности: они не могут быть размещены в парках, скверах», — говорится в комментарии.

СИМы будут принудительно вывозиться с территорий, где запрещено их размещение и передвижение, в места временного хранения. «Транспорт будет возвращаться владельцу “после документарного подтверждения права собственности и возмещения понесенных муниципалитетом затрат”», — отмечается в пояснении.

Ранее стало известно, что городские власти направили операторам кикшеринга соглашение о регулировании основных правил использования электросамокатов на улицах города. В них, в частности, предлагается ограничить скорость передвижения, запретить управление в состоянии алкогольного опьянения, эксплуатацию одновременно двумя и более лицами, а также детьми младше 14 лет. Отдельным пунктом в соглашении предусмотрено создание специальных обязательных для использования стоянок.

Предварительно было определено более 400 мест под такие стоянки.