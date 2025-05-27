Стоимость продуктов в Ростовской области в апреле росла сильнее, чем по стране

Годовая инфляция в Ростовской области в апреле 2025 года оказалась выше общероссийской. За указанный период в регионе сильнее всего подорожало продовольствие, особенно плодоовощная продукция, сообщает ЦБ.
Оказалось, годовой темп прироста цен на продукты питания увеличился до 15,43%. При этом в сегменте овощей и фруктов показатель составил 31,72%. Также зафиксировали изменение цен при сравнении данных месяц к месяцу.
В частности, наиболее заметно изменились в стоимости капуста, морковь, лук и картофель. Эксперты считают, что это произошло из-за большого количества дорогого импорта на донских прилавках, тогда как запасы отечественной продукции сократились быстрее на фоне снижения урожая.
Меньшими темпами подорожали кофе и какао, шоколад и шоколадные конфеты. Яйца, наоборот, подешевели, и даже быстрее, чем в целом по стране. Ситуация улучшилась благодаря расширению поставок из других регионов.
Добавим, меньше всего на Дону изменились цены на непродовольственные товары. Например, моющие и чистящие средства изменились в цене, но все равно оказались дешевле, чем год назад (на 0,71%).
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