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Стоимость продуктов в Ростовской области в апреле росла сильнее, чем по стране

Стало известно, какие продукты сильнее всего подорожали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Годовая инфляция в Ростовской области в апреле 2025 года оказалась выше общероссийской. За указанный период в регионе сильнее всего подорожало продовольствие, особенно плодоовощная продукция, сообщает ЦБ.

Оказалось, годовой темп прироста цен на продукты питания увеличился до 15,43%. При этом в сегменте овощей и фруктов показатель составил 31,72%. Также зафиксировали изменение цен при сравнении данных месяц к месяцу.

В частности, наиболее заметно изменились в стоимости капуста, морковь, лук и картофель. Эксперты считают, что это произошло из-за большого количества дорогого импорта на донских прилавках, тогда как запасы отечественной продукции сократились быстрее на фоне снижения урожая.

Меньшими темпами подорожали кофе и какао, шоколад и шоколадные конфеты. Яйца, наоборот, подешевели, и даже быстрее, чем в целом по стране. Ситуация улучшилась благодаря расширению поставок из других регионов.

Добавим, меньше всего на Дону изменились цены на непродовольственные товары. Например, моющие и чистящие средства изменились в цене, но все равно оказались дешевле, чем год назад (на 0,71%).

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