Уточнено влияние родного языка билингвов на употребление русских числительных

При этом исследователи раскрыли достаточно существенное влияние образования и возраста на частоту возникновения проблем с числительными, а также выделили несколько особенно сложных типов конструкций для билингвов. В их число вошли выражения с числительными от двух до четырех, а также собирательные формы, такие как «двое» или «трое». Понимание этого, как надеются ученые, не только обогатит лингвистику, но и поможет разработать более эффективные программы обучения русскому языку в школах для билингвов.