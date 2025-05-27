Уточнено влияние родного языка билингвов на употребление русских числительных

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российские лингвисты изучили то, как представители семи малых народов России используют конструкции с числительными во время бесед на русском языке и обнаружили, что особенности грамматики и родного языка влияют на сложности с употреблением русских числительных не так сильно, как считали другие ученые в прошлом. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Нельзя сказать, что, когда билингвы используют русский язык, они просто проецируют на него грамматику родного языка. Даже если носитель вырос в среде, где числительные работают иначе, чем в русском, это еще не означает, что в своей русской речи он будет систематически копировать структуры родного языка», — пояснила доцент факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Кьяра Наккарато, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу при наблюдениях за тем, как 180 представителей малых народов, в том числе представители коренных этносов Дагестана, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Карелии, а также бесермяне и рома, употребляли в своей русской речи различные конструкции с числительными. Для этого ученые провели серию бесед с каждым добровольцем, в рамках которых они отвечали на вопросы и делились историями о себе, семье, жизни в деревне.
В общей сложности, ученые проанализировали свыше 4 тыс. оборотов речи, связанных с числительными, что позволило им уточнить то, как различные факторы влияют на частоту ошибок при употреблении распространенных и редких оборотов подобного рода. Они обнаружили, что на частоту возникновения проблем с употреблением числительных влияло в первую очередь то, насколько часто выражение встречается в русской речи.
Как объясняют исследователи, чем более привычным было словосочетание, к примеру, «два часа» или «пять километров», тем меньше была вероятность встретить нестандартную форму в речи билингвов. По мнению ученых, это подтверждает гипотезу о том, что языковые конструкции усваиваются не через правила, а благодаря регулярному употреблению.
При этом исследователи раскрыли достаточно существенное влияние образования и возраста на частоту возникновения проблем с числительными, а также выделили несколько особенно сложных типов конструкций для билингвов. В их число вошли выражения с числительными от двух до четырех, а также собирательные формы, такие как «двое» или «трое». Понимание этого, как надеются ученые, не только обогатит лингвистику, но и поможет разработать более эффективные программы обучения русскому языку в школах для билингвов.