Госдума приняла закон о цифровизации материнского капитала

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается упростить доступ к материнскому капиталу и ускорить выплаты через цифровую платформу.
Закон разработан для перехода к системе «Социального казначейства» — единой цифровой платформе, которая автоматизирует процесс предоставления социальной поддержки. В рамках этой системы будет вестись учет всех, кто имеет право на маткапитал, что упростит и ускорит получение помощи.
Также нормой предусмотрен автоматический переход права на маткапитал в случае смерти владельца сертификата или лишения его родительских прав: средства перейдут другому родителю или детям.
Кроме того, законом сокращаются сроки рассмотрения заявлений на распоряжение средствами, что сделает процесс выплат быстрее и удобнее для семей. От рождения ребенка и передачи через сервис «Госуслуги» информации об этом до получения сертификата на материнский капитал, согласно принятой норме, будет проходить пять дней. Также сокращается срок межведомственного взаимодействия по вопросу оформления маткапитала — он будет составлять 48 часов.