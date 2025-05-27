Какие виды традиционной медицины разрешены в Казахстане

— В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, методы традиционной (народной) медицины могут использоваться для диагностики, лечения и профилактики только при наличии соответствующего разрешения и только медицинскими работниками. В настоящее время в нашей стране разрешено использовать исключительно доказательные и традиционные методы медицины. В соответствии с действующим законодательством, разрешены следующие виды традиционной медицины: гомеопатия, рефлексотерапия, фитотерапия, мануальная терапия, гирудотерапия (лечение пиявками), су-джок терапия, — отметил глава правительства в своём ответе.