Молдавская «Баба Нягрэ» может войти в мировое наследие: Интересно, а название не поменяют?

«Нам необходимо выявить те сообщества, где это явление все еще сохраняется — не там, где этому научились вчера, а там, где знания о традициях передаются из поколения в поколение. Очень важно понять, как это культурное явление поддерживается и развивается, не просто формально существует, а живет и сохраняется. Чтобы оно не умерло в этом сообществе, а развивалось», — отметил Серджиус Чокану.