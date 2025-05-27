Молдавская «Баба Нягрэ» может войти в мировое наследие: Интересно, а название не поменяют?

Из всех национальных инициатив для ЮНЕСКО традиционный десерт «Баба Нягрэ» имеет наибольшие шансы на включение в список Всемирного наследия — передает noi.md.
Об этом заявили гости телепрограммы Consens Național на Rlive TV историк Серджиу Мустяцэ и архитектор Серджиус Чокану. По их словам, продвижение проекта требует политической, финансовой и лоббистской поддержки со стороны всего общества — от исследователей, Министерства культуры и политиков до бизнес-сообщества.
Генеральный секретарь Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Серджиу Мустяцэ отметил, что «Баба Нягрэ» — это кулинарный продукт, представляющий собой исключительный элемент наследия, поскольку он не производится больше нигде в мире.
«Это будет первое национальное досье. До сих пор нас включали в совместные досье в качестве рабочих, а теперь мы сможем представить досье, которое будет исходить исключительно от Республики Молдова. Это важно не только с точки зрения досье, но и с точки зрения уникальности: в Молдове традиция пришла с севера страны. Сегодня этот продукт можно найти в некоторых торговых сетях, но он не обладает качеством настоящей “Баба Нягрэ”», — пояснил Серджиу Мустяцэ.
В свою очередь, Серджиус Чокану, старший научный сотрудник Института культурного наследия, подчеркнул, что любое досье ЮНЕСКО должно включать в себя четкий компонент управления наследием, подчеркивающий уникальность элемента и то, как он используется в настоящее время и в будущем.
«Нам необходимо выявить те сообщества, где это явление все еще сохраняется — не там, где этому научились вчера, а там, где знания о традициях передаются из поколения в поколение. Очень важно понять, как это культурное явление поддерживается и развивается, не просто формально существует, а живет и сохраняется. Чтобы оно не умерло в этом сообществе, а развивалось», — отметил Серджиус Чокану.
В настоящее время в Молдове обсуждается несколько инициатив по подготовке досье ЮНЕСКО. Среди них: кобза, погребная культура, традиционное вино, пироги, калач, народные танцы и художественная обработка дерева.
Источник: noi.md.
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