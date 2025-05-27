В Москаленском районе Омской области простились с земляком, погибшим на СВО

Сегодня, 27 мая, в Москаленках простились с 54-летним Александром Лоренцем, погибшим на СВО. Об утрате на своей странице «Вконтакте» сообщило местное отделение партии «Единая Россия».
Александр Лоренц учился в речном училище, после его окончания отправился в ряды Российской Армии, служил мотористом на флоте. Жил в районном поселке Москаленки.
До подписания контракта Александр Лоренц работал вахтовым методом. В августе прошлого года принял решение заключить контракт с минобороны и встать в ряды бойцов СВО. Служил на должности командира стрелкового отделения стрелкового батальона.
11 сентября 2024 года при выполнении боевого задания Александр Эмильевич погиб смертью храбрых, проявив стойкость и мужество. Похоронили бойца в Москаленках.
Администрация Москаленского района, политсовет партии «Единая Россия» и Сибирское казачье войско выражают искренние соболезнования семье погибшего.