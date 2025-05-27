Новые правила уборки возле частных домов озвучены в Беларуси

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в памятке для белорусов рассказал о правилах благоустройства и содержания придомовых территорий в связи с корректировкой Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, принятых правительством Беларуси в мае 2025 года.
Так, все граждане обязаны поддерживать порядок на землях общего пользования, которые прилегают к их земельным участкам, выделенным для обслуживания жилого дома. В частности, с мая по сентябрь надо ухаживать за растущими возле забора частного дома со стороны улицы зелеными насаждениями, проводить их обрезку, косить траву. Что касается зимней очистки, то при сильном снегопаде, метели, гололеде не реже 1 раза в сутки убирать снег и наледь, проводить противогололедную обработку. Бытовые отходы сортируются и вывозятся.
Что касается собак, которые гуляют по территории участка частного дома, то при их содержании высота забора должна быть не ниже 1,7 метра.
Нарушение этих правил может повлечь за собой административную ответственность, предупредили в центре гигиены и эпидемиологии.
Кстати, в Беларуси ввели новые правила содержания частных домов: косить траву при отрастании газона свыше 20 сантиметров, а высокие деревья сажать на расстоянии не менее трех метров от соседей.
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