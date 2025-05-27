Новые правила уборки возле частных домов озвучены в Беларуси

Так, все граждане обязаны поддерживать порядок на землях общего пользования, которые прилегают к их земельным участкам, выделенным для обслуживания жилого дома. В частности, с мая по сентябрь надо ухаживать за растущими возле забора частного дома со стороны улицы зелеными насаждениями, проводить их обрезку, косить траву. Что касается зимней очистки, то при сильном снегопаде, метели, гололеде не реже 1 раза в сутки убирать снег и наледь, проводить противогололедную обработку. Бытовые отходы сортируются и вывозятся.