Глубже, чем девонская нефть

9 августа 1945 года из разведочной скважины № 8 Северокамского месторождения с глубины 1780 метров был получен мощный фонтан девонских отложений. Этот исторический момент отразил в своей первой повести «Бутылочка нефти» Лев Давыдычев, выпускник Пермского нефтяного техникума, трудившийся во время практики в каротажной группе Краснокамской конторы турбинного бурения: «На самой буровой было много людей. Одеты они были не в рабочие спецовки, а в праздничные костюмы. Щелчок — и тишина. Никто не слышал, как там, на глубине около двух тысяч метров, выстрелили перфораторные камеры, как шесть пуль разорвали пласт, открыв доступ нефти в скважину. В трубе забурлило, зашумело, и в воздух взлетел столб нефти, перемешанной с раствором. Люди отхлынули назад, на ротор выпрыгнули бурильщики, и нефть вмиг была закрыта трубой фонтанной арматуры, перекрыта задвижками. Фонтан ушел в нефтепровод…».