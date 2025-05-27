Глубже, чем девонская нефть

В канун Дня Победы в Чернушке состоялось необычное театральное событие — городу нефтяников был представлена постановка труппы «Гистрион» по мотивам повести Льва Давыдычева «Бутылочка нефти». А двумя неделями раньше премьера спектакля прошла на ВДНХ в павильоне «Нефть». Она стала своеобразной иллюстрацией к презентации сборника «Спираль времени». В книгу, изданную компанией ЛУКОЙЛ, вошла и первая повесть Льва Давыдычева, которая была утрачена на многие десятилетия, — и, казалось, безвозвратно.
В поисках древнейшей нефти.
В 1930-е годы в СССР началось активное освоение «второго Баку» — Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Залежи урало-поволжской нефти были обнаружены в древних пластах глубоких девонских отложений. А с началом войны разработка новых месторождений стала особенно актуальна: и фронт, и тыл остро нуждались в нефтепродуктах.
Первая в СССР девонская нефть была добыта в районе Самарской Луки, затем залежи нашли в Туймазах. К апрелю 1945 года к верхней границе девона подошли и буровики объединения «Молотовнефть». Они продвигались к цели, ставя рекорд за рекордом по скорости проходки. И почти одновременно с победой над фашизмом добрались до пластов девонской нефти.
Пробурила и испытала глубокую разведочную скважину на Северокамском месторождении бригада легендарного бурмастера Михаила Кропачева. Еще подростком в 1929 году в Верхнечусовских Городках он попал в бригаду, которая вместе с профессором Преображенским искала в его селении калийную соль, а обнаружила первую на Урале нефть. И именно его бригаде довелось стать первооткрывательницей уральского девона.
9 августа 1945 года из разведочной скважины № 8 Северокамского месторождения с глубины 1780 метров был получен мощный фонтан девонских отложений. Этот исторический момент отразил в своей первой повести «Бутылочка нефти» Лев Давыдычев, выпускник Пермского нефтяного техникума, трудившийся во время практики в каротажной группе Краснокамской конторы турбинного бурения: «На самой буровой было много людей. Одеты они были не в рабочие спецовки, а в праздничные костюмы. Щелчок — и тишина. Никто не слышал, как там, на глубине около двух тысяч метров, выстрелили перфораторные камеры, как шесть пуль разорвали пласт, открыв доступ нефти в скважину. В трубе забурлило, зашумело, и в воздух взлетел столб нефти, перемешанной с раствором. Люди отхлынули назад, на ротор выпрыгнули бурильщики, и нефть вмиг была закрыта трубой фонтанной арматуры, перекрыта задвижками. Фонтан ушел в нефтепровод…».
История литературной находки.
История повести, затерявшейся в архивной пыли почти на 80 лет, интересна сама по себе. Вот что рассказывает директор Музея пермской нефти Алексей Нерослов: «Я наткнулся в свое время на цитату Льва Давыдычева в совершенно другом издании — с подписью, что это отрывок из повести “Бутылочка нефти”. Сама по себе повесть — это, наверное, единственное художественное произведение, написанное по мотивам нефтяной темы…».
В редакции газеты «Пермская нефть» загорелись идеей отыскать полный текст повести — ведь это были и дебют известного писателя, и история пермской нефти! Между тем произведения не было ни в одном сборнике автора. Рукописный вариант тоже обнаружить не удалось — видимо, ее отправляли в какую-то редакцию, а рукописи, как известно, не возвращаются. Оставалась слабая надежда на издание «Молотовгиза» — литературный альманах «Прикамье». На пожелтевших страницах мелькали ранние повести Давыдычева. И вот в № 13 альманаха за 1950 год, наконец, нашлась и самая первая — «Бутылочка нефти», повесть о трудных временах и людях, самоотверженным трудом добывавших уральскую нефть. Но это было вовсе не сочинение на производственную тему: ту самую бутылочку первой девонской нефти Прикамья герой повести — студент-практикант преподносит любимой девушке…
Издание ЛУКОЙЛа — не просто перепечатка. Сборник «Спираль времени» — полноценная книга с биографией автора и справочным материалом о девонской нефти. А оживить атмосферу 1940-х, передать обстановку на буровой помогли впервые выполненные художественные иллюстрации.
В подготовке издания приняла участие внучка писателя Ольга Давыдычева. Она по достоинству оценила находку лукойловцев и отметила, что именно на промысле открылся талант ее дедушки: «Это, конечно, интересно для широкого круга читателей, потому что это не просто история нефти — это история роста и взросления человека».
20 экземпляров книги переданы в одну из старейших детских библиотек Москвы — библиотеку № 1 им. А. С. Грибоедова. Также издание поступит в библиотеки Прикамья, Республики Коми, Ненецкого автономного округа, Башкирии, Удмуртии. «Бутылочка нефти» станет частью культурного пространства страны.
Все как в жизни.
В Прикамье спектакль «Бутылочка нефти» первыми увидели в Чернушке. Трогательная история о первой любви студента-нефтяника, его профессиональном становлении и подвиге нефтяников никого не оставила равнодушным. Сотрудничество с ЛУКОЙЛом помогло пермскому театру «Гистрион» сделать постановку достоверной в деталях. А в Чернушке каждая третья семья так или иначе связана с нефтедобычей.
«Спектакль очень понравился, прямо до слёз. И работа с залом происходит, и работа на сцене, очень было приятно, тем более у нас посёлок нефтяников!» — оценила постановку зрительница Ольга Отинова.
Связь спектакля с жизнью отметила и Юлия Фоменкова: «Очень трогательный спектакль, который рассказывает нам не только о невероятной любви, но также показывает путь взросления человека, его осознание важности профессии… Потому что “нефтяник” действительно звучит гордо».
В Полазне на спектакле в числе почетных гостей побывала внучка Михаила Кропачева Ольга Садиева. Сама она до пенсии работала в цехе добычи нефти и газа № 4. Повесть о практиканте, который трудился в бригаде деда, помогла ей заново пережить часть истории семьи: «Очень гордимся своим дедом, тем, что он нам дал фундамент, на котором мы сформировали свои собственные судьбы, и сегодня на сцене ДК им. Черкасова ожила история!».
Почётным гостям вручили переиздание повести. А спектакль отправился дальше в гастрольный тур по Прикамью и Республике Коми, чтобы познакомить с этой историей жителей мест, где она когда-то и происходила.