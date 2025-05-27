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На летний отдых 118 тысяч детей Самарской области выделят 930, 2 млн рублей

На оперативном заседании правительства Самарской области 27 мая врио министра социальнодемографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая выступила с докладом о подготовке региона к проведению летней оздоровительной компании.

На оперативном заседании правительства Самарской области 27 мая врио министра социально — демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая выступила с докладом о подготовке региона к проведению летней оздоровительной компании.

Летом будут работать 721 организации по отдыху и оздоровлению детей. Общая сумма на организацию лагерей составила 930, 2 млн. рублей, из которых 194 млн рублей выделят на компенсацию путёвок, которые были куплены за собственный счёт. Также 208,95 млн рублей выделят на улучшение лагерей и их инфраструктуры.

Летние лагеря в этом году готовятся принять 118 тысяч детей Самарской области.

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