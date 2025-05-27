На летний отдых 118 тысяч детей Самарской области выделят 930, 2 млн рублей

Летом будут работать 721 организации по отдыху и оздоровлению детей. Общая сумма на организацию лагерей составила 930, 2 млн. рублей, из которых 194 млн рублей выделят на компенсацию путёвок, которые были куплены за собственный счёт. Также 208,95 млн рублей выделят на улучшение лагерей и их инфраструктуры.