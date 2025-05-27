Как рассказал журналистам замглавы города Владимир Архипов, на улице Буденного восстановят одну полосу движения в сторону моста. Это позволит водителям избежать заторов, а также получить альтернативный маршрут через улицу Тургенева, ведущую к Фестивальному и Юбилейному микрорайонам.
Работы по изменению схемы движения начнутся уже на этой неделе. Такой шаг необходим из-за продолжающегося капитального ремонта Тургеневского моста, который разделен на четыре этапа и планируется завершить к августу 2026 года.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что на путепроводе уже демонтируют устаревшие балки — этот процесс стартовал в начале мая.
Власти призывают водителей внимательно следить за обновленной схемой движения и выбирать удобные маршруты, чтобы избежать пробок.
В Краснодаре появятся новые пути, чтобы избежать пробок у Тургеневского моста
В Краснодаре готовятся ввести новые объездные маршруты у Тургеневского моста, чтобы снизить нагрузку на проблемные участки дороги.
Как рассказал журналистам замглавы города Владимир Архипов, на улице Буденного восстановят одну полосу движения в сторону моста. Это позволит водителям избежать заторов, а также получить альтернативный маршрут через улицу Тургенева, ведущую к Фестивальному и Юбилейному микрорайонам.