Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре появятся новые пути, чтобы избежать пробок у Тургеневского моста

В Краснодаре готовятся ввести новые объездные маршруты у Тургеневского моста, чтобы снизить нагрузку на проблемные участки дороги.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Как рассказал журналистам замглавы города Владимир Архипов, на улице Буденного восстановят одну полосу движения в сторону моста. Это позволит водителям избежать заторов, а также получить альтернативный маршрут через улицу Тургенева, ведущую к Фестивальному и Юбилейному микрорайонам.

Работы по изменению схемы движения начнутся уже на этой неделе. Такой шаг необходим из-за продолжающегося капитального ремонта Тургеневского моста, который разделен на четыре этапа и планируется завершить к августу 2026 года.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что на путепроводе уже демонтируют устаревшие балки — этот процесс стартовал в начале мая.

Власти призывают водителей внимательно следить за обновленной схемой движения и выбирать удобные маршруты, чтобы избежать пробок.