В Краснодаре появятся новые пути, чтобы избежать пробок у Тургеневского моста

Как рассказал журналистам замглавы города Владимир Архипов, на улице Буденного восстановят одну полосу движения в сторону моста. Это позволит водителям избежать заторов, а также получить альтернативный маршрут через улицу Тургенева, ведущую к Фестивальному и Юбилейному микрорайонам.



Работы по изменению схемы движения начнутся уже на этой неделе. Такой шаг необходим из-за продолжающегося капитального ремонта Тургеневского моста, который разделен на четыре этапа и планируется завершить к августу 2026 года.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что на путепроводе уже демонтируют устаревшие балки — этот процесс стартовал в начале мая.



Власти призывают водителей внимательно следить за обновленной схемой движения и выбирать удобные маршруты, чтобы избежать пробок.