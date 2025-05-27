Не только Бузова! Какие артисты выступят в Перми на Дне города 2025

Также уже известно, что фестиваль посетят блогер, актёр и контент-продюсер Дан Подлецкий, участники тиктокерского дома Hype House — Аслан Шукаша, Соня Sleepy и Катя Голышева, дуэт RASA, исполнивший хиты хитов «Под фонарём» и «Пчеловод», и певец Gazan — автор хитов «Абу бандит» и «Чё за лев этот тигр» (список ещё неокончательный). Блогеры проведут лекции и тематические мастер-классы.