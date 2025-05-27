Не только Бузова! Какие артисты выступят в Перми на Дне города 2025

12 июня в Перми отметят День города и День России. Администрация подготовила более 60 праздничных мероприятий, а центральными площадками традиционно станут эспланада и набережная Камы. Кто приедет поздравить пермяков, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Фестиваль «Блогеры России».
На площади у Театра-Театра концертная программа начнётся в 12:00. Здесь пройдёт фестиваль «Блогеры России». Пермь в 2025 году стала молодёжной столицей, поэтому впервые будет принимать фестиваль на своей площадке.
Хедлайнером вечера станет Ольга Бузова — телеведущая, певица, актриса и бизнесвумен. Звезда исполнит свои хиты на главной сцене фестиваля и проведёт афтограф-сессию.
Также уже известно, что фестиваль посетят блогер, актёр и контент-продюсер Дан Подлецкий, участники тиктокерского дома Hype House — Аслан Шукаша, Соня Sleepy и Катя Голышева, дуэт RASA, исполнивший хиты хитов «Под фонарём» и «Пчеловод», и певец Gazan — автор хитов «Абу бандит» и «Чё за лев этот тигр» (список ещё неокончательный). Блогеры проведут лекции и тематические мастер-классы.
В честь празднования Дня России блогеры и пермяки создадут огромный флаг из белых, синих и красных ленточек.
Концерты и выставки.
С 12.30 до 21:00 в центральном квартале эспланады выступят детские коллективы Перми. Краевая филармония покажет спектакль, а участники Российского союза боевых искусств проведут показательные выступления. На набережной Камы пройдёт тематическая программа с интерактивными площадками с 12:00 до 18:00.
В Индустриальном районе праздничная программа пройдет в саду им. Миндовского в 12:00.
Жителей Мотовилихи приглашают отметить День города в сквер им. Качалова с 13:00 до 15:00.
На площади перед ДК "Искра в Орджоникидзевском районе с 12:00 начнут работу мастер-классы.
В Кировском районе День города отметят на набережной, перед пермяками выступят коллективы «ПермьКонцерта».
А в Свердловском районе концертно-развлекательную программу можно будет увидеть с 12:00 на площади перед ДК им. Калинина.
Кроме этого, во всех районах города запланированы спортивные конкурсы, танцевальные программы, выставки, квесты, экскурсии и просмотры фильмов. Вход на все мероприятия в День города и День России будет бесплатным.
Завершится 12 июня праздничным салютом. Его вновь запустят с территории городского пляжа в 23:30, он продлится 7 минут. Лучшей локацией для просмотра фейерверка будет набережная Перми и Соборная площадь.