Затяжные дожди затрудняют вывоз отходов

Регоператор «Магнит» отмечает, что в некоторых районах органам власти пришлось временно перекрыть отдельные улицы, чтобы предотвратить разрушение дорожного покрытия. Однако это не решает проблему полностью, так как информация о временных ограничениях не всегда доходит до жителей. В результате люди сталкиваются с неудобствами и выражают недовольство.