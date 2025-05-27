Затяжные дожди затрудняют вывоз отходов

Под удар попали аграрии — приостановлена посевная в нескольких районах, и коммунальщики. Регоператор сообщает о трудностях с вывозом мусора.
Затопленные дороги, размытые грунтовки — в таких условиях мусоровозы не могут добраться до отдельных площадок.
Регоператор «Магнит» отмечает, что в некоторых районах органам власти пришлось временно перекрыть отдельные улицы, чтобы предотвратить разрушение дорожного покрытия. Однако это не решает проблему полностью, так как информация о временных ограничениях не всегда доходит до жителей. В результате люди сталкиваются с неудобствами и выражают недовольство.
«Мы проводим разъяснительную работу через различные каналы: систему инцидент-менеджмента, соцсети, СМИ и платформу обратной связи. Но в первую очередь информацию должны доносить представители муниципалитетов. Открытый диалог помогает людям принять временные трудности», — говорят в пресс-службе «Магнита».
Чтобы минимизировать негативные последствия затяжных дождей, важно не только оперативно реагировать на проблемы, но и заранее информировать граждан о принимаемых мерах. В этом контексте система фотофиксации, внедрённая региональным оператором, становится важным инструментом.
Когда вывоз мусора невозможен по независящим от оператора причинам, водитель делает фиксирует это на фото. Фотофиксация позволяет оперативно реагировать на проблемы, документировать их и контролировать качество предоставляемых услуг.
В базе данных службы контроля качества ООО «Магнит» уже накоплены сотни фотографий, которые помогают анализировать динамику проблемных ситуаций и оценивать эффективность принимаемых мер.
Типичные причины невозможности вывоза ТКО включают отсутствие подъездного пути, парковку транспорта рядом с контейнерными площадками, разрушение дорог и подтопление проездов к площадкам для сбора мусора. Каждая из этих проблем требует индивидуального подхода и оперативного решения.
На сегодняшний день сложности с вывозом ТКО остаются актуальными в нескольких населённых пунктах Омской области. В селе Ракитинка Морозовского поселения, Омске (частный сектор), Исилькуле, Калачинске, в некоторых населенных пунктах Горьковского и Таврического районов и Больших Уках часть контейнерных площадок также остаётся недоступной для мусоровозов. Как только дороги становятся проходимыми, отходы оперативно вывозятся.