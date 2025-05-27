Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутская область поделилась опытом развития системы профтехобразования

Депутаты Заксобрания посетили Кировский транспортный техникум.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Во время визита в город Кировск Луганской народной республики, который является подшефным для Иркутской области, депутаты Законодательного Собрания Приангарья посетили местный транспортный техникум. Цель — не только познакомиться и узнать о насущных потребностях учебного заведения, но и поделиться опытом развития подобных учреждений, который накоплен в нашем регионе.

Руководитель техникума Евгений Ковниров подтвердил: очень нужно новое оборудование, чтобы соответствовать современным российским образовательным стандартам. Требуется и переоборудовать здание для обеспечения требований антитеррористической безопасности.

Спикер Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников рассказал о том, что в Приангарье по инициативе депутатского корпуса разработана и действует Концепция развития СПО. Где прописаны мероприятия по обеспечению местных предприятий рабочими кадрами, ремонта существующих и строительства новых корпусов и студенческих общежитий, обновления материально-технической базы.

Александр Ведерников также предложил Кировскому техникуму постараться принять участие в нацпроекте «Образование», благодаря которому можно обновить учебное оборудование.