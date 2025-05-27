Иркутская область поделилась опытом развития системы профтехобразования

Во время визита в город Кировск Луганской народной республики, который является подшефным для Иркутской области, депутаты Законодательного Собрания Приангарья посетили местный транспортный техникум. Цель — не только познакомиться и узнать о насущных потребностях учебного заведения, но и поделиться опытом развития подобных учреждений, который накоплен в нашем регионе.
Руководитель техникума Евгений Ковниров подтвердил: очень нужно новое оборудование, чтобы соответствовать современным российским образовательным стандартам. Требуется и переоборудовать здание для обеспечения требований антитеррористической безопасности.
Спикер Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников рассказал о том, что в Приангарье по инициативе депутатского корпуса разработана и действует Концепция развития СПО. Где прописаны мероприятия по обеспечению местных предприятий рабочими кадрами, ремонта существующих и строительства новых корпусов и студенческих общежитий, обновления материально-технической базы.
Александр Ведерников также предложил Кировскому техникуму постараться принять участие в нацпроекте «Образование», благодаря которому можно обновить учебное оборудование.