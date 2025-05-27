Иркутская область поделилась опытом развития системы профтехобразования

Во время визита в город Кировск Луганской народной республики, который является подшефным для Иркутской области, депутаты Законодательного Собрания Приангарья посетили местный транспортный техникум. Цель — не только познакомиться и узнать о насущных потребностях учебного заведения, но и поделиться опытом развития подобных учреждений, который накоплен в нашем регионе.