Минтруда сказало про увеличение количества работающих пенсионеров в Беларуси

Сообщается, что в сравнении с 1 мая 2024 года, количество работающих пенсионеров в Беларуси выросло на 6%. В Минтруда обратили внимание, что женщин среди них почти в три раза больше, чем мужчин. Сказано, что в основном вносят вклад в экономику и одновременно пополняют свой кошелек белорусы именно в первую фазу отдыха, то есть в первые пять-десять лет после назначения пенсии.