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Минтруда сказало про увеличение количества работающих пенсионеров в Беларуси

Минтруда: количество работающих пенсионеров выросло на 6% в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало про увеличение количества работающих пенсионеров в Беларуси. Подробности БелТА обнародовали в пресс-службе Министерстве труда и социальной защиты, ссылаясь на данные на 1 мая 2025 года.

«В Беларуси продолжают трудиться более 470 тыс. человек, достигших пенсионного возраста», — уточнили в ведомстве.

Сообщается, что в сравнении с 1 мая 2024 года, количество работающих пенсионеров в Беларуси выросло на 6%. В Минтруда обратили внимание, что женщин среди них почти в три раза больше, чем мужчин. Сказано, что в основном вносят вклад в экономику и одновременно пополняют свой кошелек белорусы именно в первую фазу отдыха, то есть в первые пять-десять лет после назначения пенсии.

«В среднем продолжительность работы на пенсии составляет около пяти лет. Речь идет не только о неполной, но и о полной занятости», — обратили внимание в Министерстве труда и социальной защиты.

По информации ведомства, больше всего пенсионеров занято в образовании, науке, соцобслуживании, здравоохранении, промышленности.

Ранее министр труда сказала о 16 тысячах пенсионеров, вернувшихся к работе после снятия ограничений на размер пенсии.

Кстати, Минтруда сказало, кому из пенсионеров базовый счет надо открыть обязательно.

Вместе с тем Минтруда назвало соцвыплаты, которые с 1 июля пойдут только на базовый счет.

Тем временем в Беларуси коммуналка подорожает с 1 июня 2025 года.