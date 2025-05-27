Жители города под Волгоградом остались без тепла из-за спора поставщиков

В октябре 2024 года с началом отопительного сезона тепло в домах Новоаннинского так и не появилось. Поставщик газа отказался согласовывать заявку на подачу газа на котельные. Причиной послужила задолженность владельца котельных, который, в свою очередь, обеспечивал теплом жилые дома.