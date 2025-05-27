Жители города под Волгоградом остались без тепла из-за спора поставщиков

Волгоградское УФАС оштрафовало «Газпром межрегионгаз Волгоград» за нарушение прав потребителей коммунальных услуг. Причиной стало прекращение подачи газа на котельные в городе Новоаннинский, из-за чего жители 36 многоквартирных домов остались без отопления в начале отопительного сезона, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.
В октябре 2024 года с началом отопительного сезона тепло в домах Новоаннинского так и не появилось. Поставщик газа отказался согласовывать заявку на подачу газа на котельные. Причиной послужила задолженность владельца котельных, который, в свою очередь, обеспечивал теплом жилые дома.
Поставка газа была восстановлена только после частичной оплаты задолженности. В результате поставщик газа применил методы самозащиты своих прав, которые напрямую затронули интересы добросовестных плательщиков, своевременно оплачивающих коммунальные услуги.
Волгоградское УФАС России признало действия компании нарушением законодательства о защите конкуренции. За это организации грозит административный штраф в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.