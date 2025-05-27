На экс-советника главы Дзержинска завели уголовное дело

По версии следствия, в 2021 году бывший сотрудник администрации и руководитель муниципального учреждения, в нарушение законодательства о закупках и зная о тяжелом финансовом положении организации, организовали за счет её средств возведение металлической конструкции в интересах третьих лиц. В результате муниципальному учреждению причинен имущественный вред на общую сумму свыше 500 тысяч рублей.