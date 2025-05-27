На экс-советника главы Дзержинска завели уголовное дело

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая — РИА Новости. Дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбудили на одного из бывших советников главы администрации города Дзержинска и директора муниципального учреждения по перевозке пассажиров, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, в 2021 году бывший сотрудник администрации и руководитель муниципального учреждения, в нарушение законодательства о закупках и зная о тяжелом финансовом положении организации, организовали за счет её средств возведение металлической конструкции в интересах третьих лиц. В результате муниципальному учреждению причинен имущественный вред на общую сумму свыше 500 тысяч рублей.
На основании материалов УФСБ России по региону возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.