Прокуратура потребовала от омского застройщика вернуть 126 млн рублей

«Работы, осуществляемые за счет средств публично-правовой компании “Фонд развития территории” и регионального бюджета, должны были быть завершены в марте 2023 года. Однако срок их окончания неоднократно переносился, условия договора со стороны генерального подрядчика не исполнены, права 138 дольщиков не восстановлены», — говорится в сообщении.