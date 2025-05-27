Прокуратура потребовала от омского застройщика вернуть 126 млн рублей

27 мая 2025 года прокуратура Омской области сообщила, что подала в арбитражный суд иск о взыскании 126 млн рублей с ООО «ГК “Энергосистемы”. Подрядчик не освоил деньги и сорвал сроки возведения многоквартирника.
«Работы, осуществляемые за счет средств публично-правовой компании “Фонд развития территории” и регионального бюджета, должны были быть завершены в марте 2023 года. Однако срок их окончания неоднократно переносился, условия договора со стороны генерального подрядчика не исполнены, права 138 дольщиков не восстановлены», — говорится в сообщении.
В ходе проверки надзорный орган также выявил хищение 15 млн рублей из бюджета. По инициативе прокуратуры против «Энергосистем» возбудили уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере.
Контракт с подрядчиком расторгнут в марте 2025 года. На сегодняшний день фирма еще не вернула неосвоенные средства. Зампредседателя областного правительства внесли представление за ненадлежащий контроль за работой Регионального Фонда защиты прав обманутых дольщиков. Прокуратура продолжает отслеживать развитие ситуации.
Ранее «КП Омск» рассказала, что местная комиссия по помилованию одобрила прошение только одному заключенному.