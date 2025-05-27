На Горсоветской в Ростове рухнувшее из-за ветра дерево перекрыло дорогу

На улице Горсоветской в Ростове-на-Дону рухнувшее из-за ветра дерево перекрыло проезд. Об этом сегодня, 27 мая, в соцсетях рассказали очевидцы.
По словам ростовчан, ветви зеленого исполина также повредили провода и достали до стены частного дома. Напомним, вчера на Горсоветской стихия сорвала кусок крыши с одной из построек.
Штормовой ветер в регионе усилился вчера, 26 мая. По прогнозу синоптиков, до 29 мая порывы стихии временами могут достигать 15−18 м/с. Ранее в Ростове-на-Дону из-за падения деревьев пострадали две женщины.
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