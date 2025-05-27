В Самаре покажут работы поволжских художников из частной коллекции В. Смыгалина

Как сообщают организаторы, выставка посвящена теме положения художника в современном мире. По их словам, в условиях цифровых технологий и роста коммерции творческому человеку всё сложнее сохранить индивидуальность и заниматься искусством вне рыночных требований. Проект поднимает вопрос о том, как изменяется само понятие художника и искусства в новых реалиях.