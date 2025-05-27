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В Самаре покажут работы поволжских художников из частной коллекции В. Смыгалина

29 мая в 18:00 в галерее «Новое пространство» начнёт работу выставка «Последний художник» (0+).

29 мая в 18:00 в галерее «Новое пространство» начнёт работу выставка «Последний художник» (0+). В экспозиции представлены произведения поволжских художников из собрания ульяновского коллекционера Валерия Смыгалина.

Как сообщают организаторы, выставка посвящена теме положения художника в современном мире. По их словам, в условиях цифровых технологий и роста коммерции творческому человеку всё сложнее сохранить индивидуальность и заниматься искусством вне рыночных требований. Проект поднимает вопрос о том, как изменяется само понятие художника и искусства в новых реалиях.

Выставка продлится до 29 июня. Вход свободный. Адрес: пр. Ленина, 14а.

Ранее мы писали, что в Самаре представили новое расписание бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин».

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