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В Витебске метеорологи зафиксировали самый дождливый день за 58 лет

Витебские метеорологи сказали, что самым дождливым днем за 58 лет оказалось 26 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Витебске метеорологи зафиксировали самый дождливый день за 58 лет, передает издание «Витьбичи».

По словам инженера-метеоролога Витебскоблгидромета Натальи Кривой, в понедельник, 26 мая, в Витебске выпало 39 миллиметров осадков. Она добавила, что был побит рекорд 1967 года, когда в указанный день выпало 25,6 миллиметра.

Специалист обращает внимание, что указанная погода в стране формируется малоподвижным фронтальным разделом, приносящим дожди и ненастье. Кривая уточнила, что дожди и далее продолжатся, однако их продолжительность и интенсивность будет разной.

Ранее Белгидромет сказал о дождливой погоде в конце мая в Беларуси: «Дожди продолжат идти в большинстве районов».

Кстати, синоптики прогнозируют сильные дожди и до +26 в Беларуси 28 мая в среду.

Тем временем Министерство по налогам и сборам сообщило цены на сигареты с 1 июня.

Вместе с тем в Беларуси коммуналка подорожает с 1 июня 2025 года.