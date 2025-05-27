В Витебске метеорологи зафиксировали самый дождливый день за 58 лет

По словам инженера-метеоролога Витебскоблгидромета Натальи Кривой, в понедельник, 26 мая, в Витебске выпало 39 миллиметров осадков. Она добавила, что был побит рекорд 1967 года, когда в указанный день выпало 25,6 миллиметра.