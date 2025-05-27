В Витебске метеорологи зафиксировали самый дождливый день за 58 лет, передает издание «Витьбичи».
По словам инженера-метеоролога Витебскоблгидромета Натальи Кривой, в понедельник, 26 мая, в Витебске выпало 39 миллиметров осадков. Она добавила, что был побит рекорд 1967 года, когда в указанный день выпало 25,6 миллиметра.
Специалист обращает внимание, что указанная погода в стране формируется малоподвижным фронтальным разделом, приносящим дожди и ненастье. Кривая уточнила, что дожди и далее продолжатся, однако их продолжительность и интенсивность будет разной.
Ранее Белгидромет сказал о дождливой погоде в конце мая в Беларуси: «Дожди продолжат идти в большинстве районов».
Кстати, синоптики прогнозируют сильные дожди и до +26 в Беларуси 28 мая в среду.
Тем временем Министерство по налогам и сборам сообщило цены на сигареты с 1 июня.
Вместе с тем в Беларуси коммуналка подорожает с 1 июня 2025 года.