Делегации из Иркутской области и ЛНР обсудили проекты по развитию территорий

Состоялась рабочая встреча между депутатами Законодательного Собрания Иркутской области и представителями Совета городского округа Кировск Луганской Народной Республики. В ходе переговоров председатели законодательных органов Александр Ведерников и Дмитрий Карапка обсудили вопросы участия жителей территорий в распределении бюджетных средств.
Основными темами стали совместная работа по совершенствованию законодательной базы и привлечение федерального финансирования для развития регионов. Александр Ведерников поделился успешным опытом Приангарья, где уже третий год действует программа инициативного бюджетирования.
Эта система позволяет жителям региона предлагать и реализовывать важные для территорий проекты при финансовой поддержке областного бюджета. В 2025 году на эти цели предусмотрено 1 миллиард рублей, что стало возможным благодаря поддержке губернатора Игоря Кобзева.
— В нашем межпарламентском взаимодействии речь не только о правовом поле. Иркутская область — это шеф-регион, у нас сформировалась общая семья. А в семье же так: видишь направления, где нужна поддержка, стараешься помочь в решении этих вопросов. Поэтому мы и в дальнейшем будем продолжать наше сотрудничество и шефскую помощь для восстановления мирной жизни в городе Кировске, — прокомментировал Александр Ведерников.
Подобные программы — эффективный инструмент укрепления доверия к органам власти, что особенно важно на освобожденных территориях.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что депутаты Заксобрания Иркутской области доставили гумпомощь в Кировск (ЛНР).