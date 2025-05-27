Делегации из Иркутской области и ЛНР обсудили проекты по развитию территорий

— В нашем межпарламентском взаимодействии речь не только о правовом поле. Иркутская область — это шеф-регион, у нас сформировалась общая семья. А в семье же так: видишь направления, где нужна поддержка, стараешься помочь в решении этих вопросов. Поэтому мы и в дальнейшем будем продолжать наше сотрудничество и шефскую помощь для восстановления мирной жизни в городе Кировске, — прокомментировал Александр Ведерников.