Двух краснокамцев будут судить за кражи

Месяц спустя его приятель нашел банковскую карту недалеко от автобусной остановки в селе Мысы. О находке он рассказал брату, и оба отправились в супермаркет. Оплатив чужой картой три пачки сигарет, они разделили их между собой. Затем фигурант посетил обувной магазин, где купил кроссовки, и отправился за очередной покупкой на центральный рынок Краснокамска, но на этот раз оплата не прошла. Тогда юноша сломал карту и выкинул.