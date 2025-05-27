Двух краснокамцев будут судить за кражи

В Краснокамске завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 2006 и 2005 годов рождения. Юношам предъявлено обвинение в кражах. На счету у одного — два эпизода, у другого — три, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
Установлено, что в сентябре фигуранты, взяв с собой брата одного из них, втроем совершили кражу из частного дома в деревне Никитино. Выставив оконную раму на первом этаже, молодые люди проникли в дом и похитили электроинструменты на общую сумму в 106 тысяч рублей. Часть краденого краснокамцы сдали в комиссионный магазин в Перми. Вырученные деньги поделили пополам, разобрали по домам оставшиеся инструменты.
Через три дня один из злоумышленников вернулся на место преступления: там ему приглянулся мотоблок, стоявший в парнике. Юноша забрал технику, выставил на продажу через интернет-сайт и продал за 8 тысяч рублей.
Месяц спустя его приятель нашел банковскую карту недалеко от автобусной остановки в селе Мысы. О находке он рассказал брату, и оба отправились в супермаркет. Оплатив чужой картой три пачки сигарет, они разделили их между собой. Затем фигурант посетил обувной магазин, где купил кроссовки, и отправился за очередной покупкой на центральный рынок Краснокамска, но на этот раз оплата не прошла. Тогда юноша сломал карту и выкинул.
Уголовное дело передано на рассмотрение в суд. Уголовное дело в отношении третьего подельника выделено в отдельное производство.