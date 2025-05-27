Футболист «Акрона» Пестряков попал в итоговый состав молодежной сборной России

Всего в подготовке с молодежной сборной поучаствует 23 футболиста. В том числе Дмитрий Пестряков из «Акрона». В минувшем сезоне воспитанник местной «Академии Коноплева» забил два мяча и отдал столько же голевых в 23 встречах.