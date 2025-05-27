Футболист «Акрона» Пестряков попал в итоговый состав молодежной сборной России

18-летний игрок тольяттинцев присоединится к июньским учебно-тренировочным сборам национальной команды.
Всего в подготовке с молодежной сборной поучаствует 23 футболиста. В том числе Дмитрий Пестряков из «Акрона». В минувшем сезоне воспитанник местной «Академии Коноплева» забил два мяча и отдал столько же голевых в 23 встречах.
Для него вызов в национальную команду стал первым. 5-го и 8 июня россияне сыграют в Фергане с ребятами из Узбекистана (12+). Об этом сообщили представители РФС.
Недавно 23-летний нападающий «молодых и звонких» Жилсон Беншимол поделился своими впечатлениями от дебютного сезона в Премьер-лиге.
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