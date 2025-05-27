Кубок по трофи-рейдам закроет центр. С каких перекрытий начнется лето в Петербурге

В субботу, 31 мая, в Петербурге состоится торжественная церемония старта первого этапа чемпионата России и Кубка России по трофи-рейдам. В связи с этим с 0:00 до 15:00 будет закрыто движение транспорта по Адмиралтейскому проспекту от Исаакиевской площади до Вознесенского проспекта и на Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому.
В этот же день для съемок художественного фильма «Жизнь заново» с 7:00 до 23:00 перекроют нечетную сторону набережной канала Грибоедова от дома 63 до дома 71 и Столярный переулок от набережной канала Грибоедова до Казначейской улицы и от Казначейской до Гражданской улицы. А с 0:00 до 23:59 на этих участках будет запрещена остановка транспорта.
Более длительные ограничения введут из-за съемок художественного фильма «Шум времени». С 0:00 28 мая до 23:59 9 июня из-за них сузят проезжую часть Английской набережной от дома 52 до дома 56. На этот же срок запретят парковаться на четной стороне Английской набережной от дома 42 до дома 74.
В первый день лета в Петербурге пройдет концерт «Петровские Ассамблеи 3.2.2». В воскресенье, 1 июня, будут перекрывать движение:
с 0:00 до 23:59 — на улице Савиной в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, набережной Гребного канала в направлении от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовском проспекте в направлении от Рюхиной улицы к Южной дороге, Южной дороге в направлении от Крестовского проспекта к Теннисной аллее и Северной дороге в направлении от Бодрова переулка к Велосипедной аллее;
с 16:00 до 23:59 — на Рюхиной улице от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице до Морского проспекта, набережной Мартынова от Рюхиной улицы до набережной Гребного канала (кроме маршрутного транспорта), Теннисной аллее в направлении от Южной дороги и Велосипедной аллее в направлении от Северной дороги.
А с 0:00 до 23:59 1 июня на набережной Гребного канала, в Бодровом переулке, на Крестовском проспекте от Спортивной улицы до Южной дороги, Южной дороге от Теннисной аллеи до Крестовского проспекта, Северной дороге, и Рюхиной улице от Северной дороги до Крестовского проспекта запретят парковаться.
Помимо этого, в Усть-Ижоре пройдет X открытый фольклорный фестиваль «Ижорские перезвоны». В связи с этим 8 июня с 12:00 до 20:00 перекроют движение на улице Бугры от Пушкинской улицы до Шлиссельбургского шоссе, а также на Шлиссельбургском шоссе от дома 48 до дома 56. С 0:00 до 20:00 там же будет запрещена остановка транспорта.