Кубок по трофи-рейдам закроет центр. С каких перекрытий начнется лето в Петербурге

В этот же день для съемок художественного фильма «Жизнь заново» с 7:00 до 23:00 перекроют нечетную сторону набережной канала Грибоедова от дома 63 до дома 71 и Столярный переулок от набережной канала Грибоедова до Казначейской улицы и от Казначейской до Гражданской улицы. А с 0:00 до 23:59 на этих участках будет запрещена остановка транспорта.