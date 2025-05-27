Собянин встретился с предпринимателями — участниками программы «Сделано в Москве» на одноименном маркете

«В Москве в целом очень большая конкуренция. В Москве зарегистрировано около миллиона малых и средних предприятий. Миллионы работающих. Это триллионы оборотов. И это такая мощная конкурентная среда, из которой вырастают лучшие, которые не только торгуют в Москве, не только в России, но и во всем мире. И это, конечно, замечательно, что вы пережили все трудности, сложности с ковидом, санкциями, не только выжили, а развиваетесь, показываете высокий уровень своей работы. Благодарю вас и желаю вам успехов», — сказал Собянин в ходе общения с предпринимательским сообществом.