Собянин встретился с предпринимателями — участниками программы «Сделано в Москве» на одноименном маркете

«В Москве в целом очень большая конкуренция. В Москве зарегистрировано около миллиона малых и средних предприятий. Миллионы работающих. Это триллионы оборотов. И это такая мощная конкурентная среда, из которой вырастают лучшие, которые не только торгуют в Москве, не только в России, но и во всем мире. И это, конечно, замечательно, что вы пережили все трудности, сложности с ковидом, санкциями, не только выжили, а развиваетесь, показываете высокий уровень своей работы. Благодарю вас и желаю вам успехов», — сказал Собянин в ходе общения с предпринимательским сообществом.
Мэр подчеркнул, что город оказывает поддержку малому и среднему бизнесу, но успех зависит от таланта самих предпринимателей. «Мы, как можем, помогаем вам, но все риски, все трудности — на ваших плечах. От того, насколько вы талантливые руководители, насколько вы привлекаете талантливых людей — от этого зависит успех», — сказал он.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, городская программа «Сделано в Москве» стартовала в 2022 году и стала флагманской в сфере поддержки столичных производителей. В настоящее время она объединяет более 7 тыс. компаний — представителей малого, среднего и крупного бизнеса, которые выпускают в городе продукцию в более чем 35 товарных категориях.
В рамках проекта «Лето в Москве» 25 мая 2025 года открылся «Зеленый маркет» программы «Сделано в Москве». Его работа продлится до 7 сентября. Всего в локациях будет представлено 12 арт-павильонов с продукцией локальных брендов.
На площадке на Болотной площади в ее главном павильоне — Оранжерее — демонстрируют свою продукцию более 500 брендов. Всего представлено более 30 тыс. товаров в таких сегментах, как одежда, аксессуары, косметика, украшения, детские и спортивные товары, мебель, товары для дома, продукты питания и сувенирная продукция. Важная задача маркета — поддержка участников специальной военной операции и жителей новых регионов РФ. Часть выручки от продажи товаров будет направлена в благотворительный фонд «Народный Фронт. Все для победы!».
Также в материалах отмечается, что малый и средний бизнес в Москве — это более 927 тыс. предприятий, что составляет 14% МСП России. В 2024 году они обеспечили 1,2 трлн руб. налоговых поступлений (27%) в бюджет города и более трети занятости населения столицы (почти 40% — 3,4 млн человек). По результатам 2024 года различными мерами поддержки был охвачен каждый 11-й бизнес — более 80 тыс. предпринимателей получили свыше 300 тыс. услуг.