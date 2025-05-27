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На фестиваль в Екатеринбурге приедут известные молодежные блогеры

В Екатеринбурге пройдет фестиваль «Блогеры России».

Источник: Комсомольская правда

12 июня в Екатеринбурге в третий раз пройдет ежегодный открытый молодежный фестиваль «Блогеры России». Мероприятие начнется в 13:00 в ЦПКиО имени Маяковского. Об этом рассказали организаторы фестиваля.

На фестивале выступят известные среди молодежи блогеры ANDRO, Дилара, Аня Pokrov и Nansi & Sidorov.

— «Блогеры России» — место встречи актуальных трендов, классной музыки и любви к родному городу и стране. Давайте вместе зажжем на этой невероятной волне, — рассказала одна из блогеров Дилара.

На фестивале поклонники смогут лично встретиться с Аней Pokrov, Германом Гласом и Пашей Дворецким.

В конце мероприятия пройдет флешмоб «Воздушная красота» в честь празднования Дня России. Участники и гости создадут флаг Российской Федерации из 30 тысяч белых, синих и красных лент, после чего триколор поднимется в небо.