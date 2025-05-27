Лето начнется с прохлады: когда субтропические ночи закончатся в Москве

В столичном регионе начались субтропические ночи, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что это за явление и как долго будет длиться, «Вечерняя Москва» выясняла со специалистом.
По словам главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, субтропические ночи — это условное понятие, которое характеризуется высокой температурой как днем, так и ночью.
— В этот период столбики термометров в дневные и ночные часы не сильно контрастируют между собой. Ночью температура воздуха может колебаться около плюс 20 градусов, при этом отсутствуют осадки и влажность. Такие значения температур не свойственны нашей широте, и они нечасто наблюдаются даже в середине июля. Для Москвы в условиях антициклона более привычная температура воздуха в ночные часы составляет около плюс 10 градусов, несмотря на 30-градусную жару днем, — пояснила метеоролог.
Однако субтропические ночи не задержатся в столице надолго, уточнила Позднякова.
— Первые дни лета прогнозируются с температурой 11−12 градусов, поэтому уже 2−3 июня период субтропических ночей должен завершиться. Но как долго продержится прохлада, совсем неизвестно, — спрогнозировала специалист.
Несмотря на теплую погоду на протяжении всей недели, к выходным столбики термометров вновь устремятся вниз. Чем это обусловлено, «ВМ» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.