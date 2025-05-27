Лето начнется с прохлады: когда субтропические ночи закончатся в Москве

— В этот период столбики термометров в дневные и ночные часы не сильно контрастируют между собой. Ночью температура воздуха может колебаться около плюс 20 градусов, при этом отсутствуют осадки и влажность. Такие значения температур не свойственны нашей широте, и они нечасто наблюдаются даже в середине июля. Для Москвы в условиях антициклона более привычная температура воздуха в ночные часы составляет около плюс 10 градусов, несмотря на 30-градусную жару днем, — пояснила метеоролог.