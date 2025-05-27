Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве скоростной режим на участке Волоколамского шоссе изменится с 1 июня

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Максимально разрешенную скорость на участке Волоколамского шоссе от Тушинского до Волоколамского тоннелей в обе стороны ограничат с 80 км/ч до 60 км/ч. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«С 1 июня изменится скоростной режим на участке Волоколамского шоссе: от Тушинского до Волоколамского тоннелей в обе стороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2022 года здесь произошло 27 аварий с пострадавшими из-за превышения скорости, несоблюдения дистанции и резких перестроений.

«Для повышения безопасности в этом месте скорость будет ограничена до 60 км/ч. Благодаря изменениям аварий станет меньше. Также будет исключен рваный скоростной режим. Водители будут проезжать трассу в одном темпе, и число “невнимательных” штрафов за превышение уменьшится», — добавили в департаменте.