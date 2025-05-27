В Москве скоростной режим на участке Волоколамского шоссе изменится с 1 июня

«Для повышения безопасности в этом месте скорость будет ограничена до 60 км/ч. Благодаря изменениям аварий станет меньше. Также будет исключен рваный скоростной режим. Водители будут проезжать трассу в одном темпе, и число “невнимательных” штрафов за превышение уменьшится», — добавили в департаменте.