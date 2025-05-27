Посмотрите на первый мотошлем из неньютоновского материала

Этот мотоциклетный шлем выпущен компанией D3O. Используемый неньютоновский материал представляет собой субстанцию, вязкость которой изменяется в зависимости от приложенной силы. В спокойном состоянии молекулы полимеров с «умной» молекулярной структурой довольно свободно перемещаются относительно друг друга. Однако в момент удара они соединяются друг с другом, поглощая его энергию и равномерно распределяя ее по всему материалу. Получается, что до самого объекта защиты ударная волна практически не доходит, и он остается в сохранности. Еще в 2013 году производитель предлагал таким образом защищать электронные устройства от ударов при помощи инновационного D3O Impact Material — пластичной массы с высокими противоударными свойствами.