Посмотрите на первый мотошлем из неньютоновского материала

Выпущен первый в мире мотоциклетный шлем из неньютоновского материала, который, как ожидается, поступит в продажу в 2027 году. Об этом сообщило издание IT Home со ссылкой на сведения от производителя — компании D3O.
Особенность новинки в том, что шлем для мотоциклистов получил подкладку-подшлемник из материала, который в повседневной жизни пластичный, но мгновенно затвердевает после столкновения.
Этот мотоциклетный шлем выпущен компанией D3O. Используемый неньютоновский материал представляет собой субстанцию, вязкость которой изменяется в зависимости от приложенной силы. В спокойном состоянии молекулы полимеров с «умной» молекулярной структурой довольно свободно перемещаются относительно друг друга. Однако в момент удара они соединяются друг с другом, поглощая его энергию и равномерно распределяя ее по всему материалу. Получается, что до самого объекта защиты ударная волна практически не доходит, и он остается в сохранности. Еще в 2013 году производитель предлагал таким образом защищать электронные устройства от ударов при помощи инновационного D3O Impact Material — пластичной массы с высокими противоударными свойствами.
Новая технология подкладки шлема D3O основана на концептуальном дизайне Amp, дебютировавшем в 2022 году, и предназначена для поглощения ударов низкой интенсивности, таких как удары о ветки деревьев во время езды по бездорожью.
Также редакция отметила, что, хотя неньютоновские материалы D3O обладают большим потенциалом, их реальные характеристики в области шлемов еще предстоит оценить. Традиционный в этой сфере пенополистирол эффективно рассеивает ударные нагрузки за счет сдавливания и сжатия, он недорогой, легкий и простой в производстве. Преимущества подшлемников D3O с точки зрения стоимости и производительности менее очевидны, пишет портал.
Неньютоновская жидкость — это жидкость, которая не подчиняется закону вязкости Ньютона, то есть обладает переменной вязкостью, зависящей от напряжения. Если стакан с неньютоновской жидкостью переворачивать медленно, она будет вытекать наподобие сметаны. Если же перевернуть емкость вверх дном быстро, вещество приобретет твердую форму, так и оставшись на дне. Есть популярная игрушка для развития мелкой моторики рук — HandGum, которую еще называют «умным» пластилином, ее механизм как раз и строится по такому принципу.