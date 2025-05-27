Госдума поддержала введение уголовнрй ответственности для дропперов

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым устанавливается уголовная ответственность сроком до 6 лет лишения свободы для дропперов — подставных лиц, через которых обналичивают украденные деньги.
Законопроектом предлагается дополнить статью 187 Уголовного кодекса РФ (Неправомерный оборот средств платежей).
Устанавливается, что передача из корыстной заинтересованности предоставленного электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления неправомерных операций наказывается лишением свободы сроком до 3 лет или штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на тот же срок, либо принудительными работами на срок до 3 лет.
Такое же наказание предлагается установить за осуществление из корыстной заинтересованности неправомерных операций с использованием электронного средства платежа по указанию другого лица или в его интересах.
За приобретение либо передачу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему, совершенные лицом, не являющимся клиентом банка, для осуществления неправомерных операций либо приобретение электронного средства платежа или доступа к нему для последующей их передачи из корыстной заинтересованности предлагается установить максимальное наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.
Осуществление неправомерных операций с использованием электронного средства платежа, совершенное лицом, не являющимся клиентом банка, предлагается наказывать принудительными работами на срок до 5 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до 3 лет либо без такового, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до трех лет либо без такового с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, предлагаемые нормы ограничат преступников в возможностях обналичивания похищенных денег через цепочку соучастников, позволят более эффективно защищать граждан и их сбережения.