«Была в той же кофте, что и подруга»: появились новые подробности в деле исчезнувшей Милены Акентьевой

Объявление о поисках видеоролика опубликовано в группе «Голос Муромцево» «Вконтакте». Как сказано в объявлении, ролик был записан непосредственно перед выходом Милены из дома подруги. Напомним, 19-летняя выпускница школы вышла 18 мая из дома подруги в деревне Камышино-Воронежское, и с тех пор ее безрезультатно ищут.