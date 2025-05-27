«Была в той же кофте, что и подруга»: появились новые подробности в деле исчезнувшей Милены Акентьевой

Стали известны новые подробности в деле об исчезнувшей Милены Акентьевой. Оказывается, непосредственно перед своим исчезновением либо сама девушка, либо ее подруга записали совместное видео. Сейчас этот ролик ищут.
Объявление о поисках видеоролика опубликовано в группе «Голос Муромцево» «Вконтакте». Как сказано в объявлении, ролик был записан непосредственно перед выходом Милены из дома подруги. Напомним, 19-летняя выпускница школы вышла 18 мая из дома подруги в деревне Камышино-Воронежское, и с тех пор ее безрезультатно ищут.
Пост о видеоролике собрал множество комментариев.
«По непроверенной информации, на видео Милена в кофте, которая через пару дней была на подруге», — написал один из пользователей.
Другой ответил на это, что кофту якобы уже изъяли следователи, а саму подругу проверили на полиграфе.
Тем временем СУ СКР по Омской области в своих соцсетях поделился сегодня новой информацией о результатах поисков — одном из поисковых квадратов найдены следы и лежанка. Следственные действия и поисковые работы продолжаются.