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«Была в той же кофте, что и подруга»: появились новые подробности в деле исчезнувшей Милены Акентьевой

Жители Муромцевского района разыскивают видео, записанное перед пропажей школьницы.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны новые подробности в деле об исчезнувшей Милены Акентьевой. Оказывается, непосредственно перед своим исчезновением либо сама девушка, либо ее подруга записали совместное видео. Сейчас этот ролик ищут.

Объявление о поисках видеоролика опубликовано в группе «Голос Муромцево» «Вконтакте». Как сказано в объявлении, ролик был записан непосредственно перед выходом Милены из дома подруги. Напомним, 19-летняя выпускница школы вышла 18 мая из дома подруги в деревне Камышино-Воронежское, и с тех пор ее безрезультатно ищут.

Пост о видеоролике собрал множество комментариев.

«По непроверенной информации, на видео Милена в кофте, которая через пару дней была на подруге», — написал один из пользователей.

Другой ответил на это, что кофту якобы уже изъяли следователи, а саму подругу проверили на полиграфе.

Тем временем СУ СКР по Омской области в своих соцсетях поделился сегодня новой информацией о результатах поисков — одном из поисковых квадратов найдены следы и лежанка. Следственные действия и поисковые работы продолжаются.