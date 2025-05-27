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Посол отреагировал на пропажу белоруски с сыном, улетевших на отдых в Турцию

Посол Глаз сказал, что улетевшая в Турцию белоруска поддерживает связь.

Источник: Комсомольская правда

Посол Беларуси в Турции Анатолий Глаз отреагировал на пропажу белоруски с сыном, улетевших на отдых в Турцию, пишет Sputnik.by.

Ранее милиция сообщила, что мать и сын из Жодино, которые вероятно улетели в Турцию, перестали выходить на связь.

— Такой проблемы нет, как нет и официальных обращений по данной теме в МИД или посольство Беларуси в Турции, — уточнил посол Беларуси в Турции.

По словам Глаза, белорусские консульские службы поддерживают связь с женщиной, осуществляют консульские действия. Он акцентировал внимание, что белоруска находится в Турции и поддерживает связь со своими близкими и родственниками.

Ранее ГПК рассказал подробности задержания в Минске обвиняемого в убийстве россиянина, который пять лет назад похитил дочь у матери: «Девочку искали пять лет».

Позднее МВД Беларуси сказало, что похищенная отцом-россиянином девочка была передана матери: «Девочка находится в Санкт-Петербурге».

Кроме того, белоруска купила дачу, а ее муж пошел в милицию из-за находки в шкафу.