Посол отреагировал на пропажу белоруски с сыном, улетевших на отдых в Турцию

Посол Беларуси в Турции Анатолий Глаз отреагировал на пропажу белоруски с сыном, улетевших на отдых в Турцию, пишет Sputnik.by.
Ранее милиция сообщила, что мать и сын из Жодино, которые вероятно улетели в Турцию, перестали выходить на связь.
— Такой проблемы нет, как нет и официальных обращений по данной теме в МИД или посольство Беларуси в Турции, — уточнил посол Беларуси в Турции.
По словам Глаза, белорусские консульские службы поддерживают связь с женщиной, осуществляют консульские действия. Он акцентировал внимание, что белоруска находится в Турции и поддерживает связь со своими близкими и родственниками.
Ранее ГПК рассказал подробности задержания в Минске обвиняемого в убийстве россиянина, который пять лет назад похитил дочь у матери: «Девочку искали пять лет».
Позднее МВД Беларуси сказало, что похищенная отцом-россиянином девочка была передана матери: «Девочка находится в Санкт-Петербурге».
Кроме того, белоруска купила дачу, а ее муж пошел в милицию из-за находки в шкафу.