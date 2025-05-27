Боец Евгений Осипов из Качугского района погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Евгений Осипов из Качугского района. Как сообщили КП-Иркутск в районной администрации, бойца не стало 8 октября 2024 года в возрасте 33 лет.
Евгений Осипов родился в деревне Косогол. Получив неполное среднее образование, перебрался к родственникам в Красноярск, где устроился на работу, там же продолжил обучение в вечерней школе. Трудился на стройках и разных предприятиях.
— Боец заключил контракт 18 сентября 2024 года, почти сразу отправился «за ленточку», был наводчиком мотострелкового отделения. Евгений никогда не прятался за спины товарищей при штурмах вражеских позиций, был храбрым и самоотверженным, но его боевой путь оказался совсем коротким, — рассказывают в пресс-службе администрации.
Последний раз на связь с родственниками он выходил 7 октября, на следующий день пал при выполнении боевого задания. Его имя будет высечено в граните на Мемориале воинской Славы. Прощание с героем состоялось 25 мая 2025 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что командир отделения из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО.